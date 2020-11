'Bastiglia, mio figlio positivo al covid: 5 giorni per esito tampone'

'Mio figlio minore ha appena avuto l'esito del tampone fatto sabato (dopo che eravamo stati avvisati venerdì che aveva avuto un contatto con un positivo a metà settimana) ed è positivo. Sta e stiamo tutti bene. Tutti asintomatici. Ora lo dovremo fare tutti in famiglia il tampone. Ma segnalo che è assurdo attendere cinque giorni l'esito, tra l'altro di positività. In questi 5 giorni in teoria mio figlio avrebbe potuto condurre una vita normale infettando quindi chiunque. Io per fortuna lo ho tenuto a casa da scuola ma per mia scelta non per obbligo'. La testimonianza è arrivata in redazione questa mattina da una mamma di Bastiglia e si somma alle tante altre segnalazioni simili in città ( qui un altro esempio ).Una situazione al limite quella relativa alla gestione dei tamponi a Modena e che sta creando la sensazione di impotenza in chi deve fare i conti con la gestione di un positivo o di un familiare in attesa di tampone. Peraltro la quarantena - ci è stato segnalato - si ritiene terminata dopo tre settimane senza fare controllo e senza avere quindi un tampone negativo si torna in comunità e a scuola.Il numero Covid, 059 3963663 attivo teoricamente dalle 8 alle 16, risulta inoltre inutile. Una voce registrata avverte 'a causa del traffico intenso è stato superato il numero massimo di telefonate in coda' e ottenere la linea è impossibile.