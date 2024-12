Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Verranno messe all’asta una ventina di biciclette; si tratta di donazioni di soci e cittadini che non le usavano più, revisionate dai volontari e messe all’asta per finanziare le attività dell’associazione.Durante l'asta si terrà anche il banchetto informativo 'Come ti rubo la bici', che illustra i principali metodi di effrazione ed informa i cittadini sulle migliori tipologie di lucchetti da usare.La Ciclofficina Popolare “Rimessa in Movimento” è un’associazione che dal 2011 si occupa di sostenere la mobilità ciclistica attraverso la condivisione del sapere meccanico. Ha sede nell’ex-deposito bici del Parco Novi Sad a Modena, presso cui i soci possono recarsi durante le aperture settimanali per riparare la propria bici con l’aiuto dei soci più esperti. Alla Ciclofficina Popolare si può usufruire inoltre degli attrezzi condivisi e dei ricambi usati, recuperati dalle donazioni di bici altrimenti destinate alla discarica.