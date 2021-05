Bonaccini: 'Verso zona bianca. Il rischio fu calcolato correttamente'

Per Stefano Bonaccini con l'ingresso di quasi tutta Italia in zona bianca nelle prossime settimane (all'Emilia-Romagna dovrebbe toccare il 14 giugno) non scatteranno nuove limitazioni. 'Intanto - premette il governatore dell'Emilia Romagna, oggi a Mattino 5 - vediamo di proseguire come stiamo andando, perché fino a qualche settimana fa non sembrava possibile che praticamente tutta l'Italia o quasi entrasse in zona bianca a metà giugno'. Ora, 'se le cose vanno come sembrano andare, ci sarà modo di discutere col Governo ma non credo ci saranno tante limitazioni. Diciamoci la verità, quel rischio calcolato di Draghi è stata una scelta assolutamente giusta e azzeccata, che io condiviso da subito'. L'Emilia-Romagna conta molto sul 'passo' della campagna vaccinale: ieri si è arrivati a 2,5 milioni di somministrazioni, col 20% della popolazione ormai immunizzata con la doppia dose. Soprattutto per questo 'siamo in tutt'altro scenario rispetto all'anno scorso, la luce in fondo al tunnel comincia ad essere molto vicina', sottolinea a questo proposito Bonaccini.