'Bus in via Ragazzi 99 non in sicurezza: ogni responsabilità è di Amo e dell'azienda'

Orsa annuncia sciopero: 'Saranno loro a doversi fare carico di ogni responsabilità, economica e legale, derivante da decisioni che mettono a rischio lavoratori'

'Orsa Trasporti ribadisce con forza la propria preoccupazione per la critica situazione del personale in Seta, una problematica che denunciamo da mesi e che l'azienda continua a ignorare. La cronica carenza di autisti e le precarie condizioni di lavoro mettono a rischio non solo la qualità del servizio offerto ai cittadini, ma anche la sicurezza stessa dei lavoratori. ​Queste criticità, più volte segnalate e rimaste inascoltate, ci costringono a intraprendere l'unica azione possibile per far valere i nostri diritti: lo sciopero. ​Annunciamo quindi che lunedì 22 settembre i lavoratori di tutti i bacini di Seta (Modena, Reggio Emilia, Piacenza) incroceranno le braccia. Precisiamo che, con grande senso di responsabilità, la protesta è stata proclamata il 22 settembre e non il 15, per evitare disagi a studenti e famiglie in concomitanza con la riapertura delle scuole. Un gesto di attenzione verso l'utenza, che però non diminuisce la nostra determinazione'. Così in una nota il sindacato Orsa.
​'La misura è colma. È ora che tutte le forze sindacali si uniscano per un obiettivo comune. Per questo, invitiamo tutte le altre sigle sindacali ad aderire e a sostenere la nostra protesta, mettendo da parte le divisioni per tutelare i diritti di tutti i lavoratori.
Infine, riguardo alla controversa questione di via Ragazzi del '99 a Modena (sollevata da La Pressa), Orsa Trasporti mette in chiaro un punto fondamentale: qualsiasi sanzione al Codice della Strada che dovesse essere comminata ai conducenti a causa della manovra di svolta, ritenuta insicura e non a norma, sarà da addebitare esclusivamente all'Azienda Seta e all'Agenzia per la Mobilità (Amo). Saranno loro a doversi fare carico di ogni responsabilità, economica e legale, derivante da decisioni imposte che mettono a rischio i lavoratori. ​Non faremo un passo indietro'.
La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli.   

