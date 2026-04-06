Caffè e motori: a Modena nel piazzale del Raffaello le auto da sogno

Dalle sportive che hanno segnato gli anni ‘80 come l’intramontabile Ferrari F40, alle muscle car americane ma anche tante youngtimer, quelle vetture che anche se di più recente produzione sono ormai entrate nei cuori degli appassionati e collezionisti. È a Modena che ogni prima domenica mattina del mese va in scena “Caffè e motori” nel piazzale del cinema Raffaello, un ritrovo che ormai è diventato un appuntamento fisso per gli amanti delle auto, organizzato dall’associazione Modena Arte e Motori e che sta attirando sempre più persone. Come ieri mattina domenica 5 aprile, dove tra Lamborghini, Dodge, Maserati, Porsche c’è stato una grande partecipazione di vetture, e i tanti appassionati hanno trascorso la domenica mattina all’insegna di caffè e motori. Nella città dei motori come Modena un’appuntamento annuale di questo tipo potrebbe aspirare anche una location diversa, seguendo l’esempio di quanto succede in centro a Milano ogni domenica a Piazza Affari, diventata ormai un ritrovo a carattere nazionale che richiama tantissimi collezionisti e appassionati di auto e motori. Prossimo appuntamento con Caffè e motori domenica 3 maggio.

Marco Amendola