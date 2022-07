Camion di traverso sulla Modena-Sassuolo: circolazione bloccata

Ha fatto tutto da solo e l'incidente poteva avere ben più gravi conseguenze, oltre a quelle legate alla paralisi della circolazione. Siamo sulla strada Modena-Sassuolo, poco prima delle or 14. All'altezza della rotatoria pedemontana, in direzione Sassuolo, un camion adibito al trasporto di grandi cassoni in legno, ha sbandato e si è intraversato finendo la sua corsa contro il guard-rail. Pur fortemente inclinato il mezzo non si è rovesciato, rendendo un po meno complicato il lavoro dei Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto per liberare l'autista dall'abitacolo e per procedere alla spostamento del mezzo dalla sede stradale interrotta.Notizia in aggiornamento