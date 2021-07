Camion incidentato perde carico di patate, A1 bloccata

L'autista è stato estratto dalle lamiere dell'abitacolo dai Vigili del Fuoco e dalle prime informazioni non dovrebbe correre pericolo di vita, ma dalle ore 5 di questa mattina l'autostrada A1, all'altezza dello svincolo con la A22 è chiusa ed i vigili del fuoco stanno tentando di rimuovere il pesante mezzo. Altri mezzi attrezzati stanno ripulendo il manto stradale dalle centinaia di kg di patate sparse sull'asfalto, capaci di creare una patina pericolosissima per la circolazione, ancora bloccata, con un enorme impatto sulla viabilità anche cittadina e delle tangenziale nella zona Nord ovest della città

