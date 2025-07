Camion si ribalta sulla nazionale per Carpi: un ferito e traffico interrotto

Causa di un incidente stradale, temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 413 “Romana”, al km 60,000, a Modena.

Nel sinistro, un mezzo pesante ribaltato, si registra una persona ferita.

Per i veicoli diretti a Carpi deviazione al km 61,200 su strada Lesignana / Sant'Onofrio e per i veicoli diretti a Modena deviazione al km 58, 500 su strada Zappellaccio.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.



Gianni Galeotti Giornalista Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C... Continua