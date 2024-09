Caos bus, Orsa e USB in piazza: 'Le risposta non arrivano'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Una mobilitazione necessaria e inevitabile, incentrata su richieste fondamentali, quali il miglioramento delle condizioni normative e salariali' specificano i rappresentanti sindacali del personale Seta.

'Troppe ore di lavoro e di guida, un eccessivo impegno lavorativo che non è compensato dalle giuste ore di riposo per il recupero psico- fisico e per la naturale conciliazione tra tempi di lavoro e di vita, in una città dove il costo della vita aumenta in maniera vertiginosa senza vedere un adeguamento dei salari. Ogni mese Seta deve fare i conti con il personale, anche con esperienza di anni di servizio, che decide di dare le dimissioni, spesso per andare a lavorare nelle aziende private a cui la stessa SETA ha appaltato parte del servizio, dove evidentemente si riesce ad avere delle condizioni lavorative in certi aspetti più vantaggiose. La Direzione di Seta - continuano le segreterie di Orsa e Usb - continua a parlare di un problema nazionale a reperire personale, ma non si assume le responsabilità di una gestione che non ha dato mai il giusto valore al personale di guida, pensando che debba rispondere solo alle esigenze di profitto e ottimizzazione dei costi.



Questa situazione ha portato inevitabilmente al taglio delle corse, creando disagi nei servizi offerti ai cittadini; come poi avevamo ampiamente previsto, turni e tabelle di marcia sono stati costruiti da non permettere la puntualità delle corse, a causa dei tempi di percorrenza non adeguati al carico e alla velocità commerciale, oltre all’assenza delle soste cuscinetto ai capilinea per il recupero dei ritardi'.

'In un momento dove sembra che tutti abbiano preso coscienza del grave problema di gestione e affidamento del servizio di tpl, di chi in questi anni doveva controllare, ma ha preferito girarsi altrove ,

speriamo che sia arrivato anche il momento giusto affinché finalmente cambi qualcosa. Inoltre continuiamo a ripetere che esiste in Seta un grave problema di democrazia sindacale, dove a

distanza di quattro anni dalla richiesta della maggioranza dei lavoratori di volere le elezioni delle RSU , non è stato dato seguito da parte delle OO.SS. firmatarie di permettere il diritto di voto, soffocando lo stesso diritto dei lavoratori di partecipare attivamente alla vita sindacale e alle decisioni che riguardano il loro futuro'.



L’astensione dal lavoro, giovedì 5 ottobre, si svolgerà secondo i seguenti orari:

Personale Viaggiante urbano Modena: da inizio servizio alle 6:29 - dalle 8:31 alle 11:59 - dalle 16.01 a fine servizio;

Personale Viaggiante extraurbano Modena: da inizio servizio alle 5:59 - dalle 8:31 alle 12:29 - dalle 16:01 a fine servizio;

Personale Viaggiante urbano e extra Reggio Emilia : dalle 9:00 alle 13:00 - dalle 15:00 a fine servizio;

Personale Viaggiante urbano Piacenza: da inizio servizio alle 7:00 – dalle 10:00 alle12:00 – dalle 15:00 a fine servizio (garantire le corse in partenza dal capolinea dalle 6:45 fino alle 9:45 e dalle 11:45 fino alle 14:45);

Personale Viaggiante extraurbano Piacenza: dalle 8:30 alle 12:00 – dalle 15:00 a fine servizio (garantire le corse in partenza dal capolinea fino alle 8:00 e dalle 11:31 fino alle 14:30);

Addetti di Esercizio, Uffici e impianti fissi dei tre bacini, intera giornata.