Carabinieri Carpi, gli studenti vistano la caserma

Proseguono gli incontri presso la compagnia carabinieri di Carpi in favore dei piccoli studenti delle scuole del territorio. Oggi è stato il turno della quinta elementare della scuola Anna Frank; 30 piccoli alunni hanno così potuto visitare i locali della caserma, compresa la stanza per gli interrogatori, le camere di sicurezza, l’armeria, la centrale operativa. La mattinata si è conclusa in mensa a fare merenda tutti insieme e con un giro sopra all’autoradio nel piazzale della caserma.