Carabinieri: 210 di storia celebrati davanti al Duomo

Alcuni numeri, rissunti nella grafica sotto, relativi all'attività di un anno dall'aprille 2023 a meggio 2024 del personale del comando provinciale dei Carabinieri di Modena, divisi in 39 stazioni sul territorio, 2 tenenze e 4 compagnie. Una diffusione capillare su tutta la provincia che ha permesso di gestire 33mila servizi preventivi, 167.000 chiamate e il 79% degli episodi crimo Militari rappresentanti questa mattina dai vertici dell'Arma nella cerimonia in occasione del 210° Annuale della Fondazione, organizzata davanti al Duomo di Modena.La cerimonia è stata preceduta, come è tradizione, dalla deposizione di una corona di fiori presso la lapide dedicata al Carabiniere Medaglio d'Onore al Valor militare Emanuele Messineo, nellomonima caserma di Viale Tassoni.





Davanti al Duomo, in alta uniforme le formazioni schierate con un plotone di Carabinieri, un plotone di Comandanti di Stazione, uno di militari con uniformi delle varie specializzazioni e di Allievi Ufficiali Carabinieri del III Btg. Carabinieri dell’Accademia Militare.



La presenza dei Gonfaloni e dei Labari, tra i quali quelli dei Comuni di Modena e Montefiorino, decorati di Medaglia d’Oro al Valor Militare, ha dato ulteriore risalto all’evento, cui erano presenti le autorità civili e militari, oltre ad una scolaresca e a diversi cittadini che sono voluti intervenire al momento ufficiale.



Il Comandante, nel suo intervento, ha evidenziato i dati che confermano un aumento nell'attività gestitta dal comando nell'ultimo anno.



Negli ultimi 12 mesi il numero di persone deferite all’Autorità Giudiziaria è aumentato dell’11%. Nel dettaglio 500 persone arrestate e 4.762 denunciate in stato di libertà.



In aumento del 17% i controlli del territorio, del 20% le persone identificate, del 15% i veicoli controllati e del 26% i documenti verificati.



'Questi tangibili risultati sono il frutto del sacrificio e dell’intelligente applicazione operativa dei Comandanti di Stazione e Tenenza in uno con tutti i componenti dei nostri presìdi, a cui si aggiungono il sapiente lavoro dei Nuclei Comando e dell’Ufficio Comando nel supporto diretto ai Comandanti di Compagnia e al Comandante Provinciale, la preziosa e mirata attività info-investigativa del Reparto Operativo, oltre che la laboriosa trama di comunicazioni delle 4 Centrali Operative di Modena, Carpi, Sassuolo e Pavullo nel Frignano', ha evidenziato Caterino.



Il Comando Provinciale in un anno ha affrontato quasi 545 situazioni riconducibili a casi di Codice Rosso, che 'costituiscono - ha affermato il comandante - la tragica deriva criminale di rapporti interpersonali fragili, spesso fondati su eredità affettive carenti e che meriterebbero invece preventivamente maggiore cura e assistenza'.



Nella seconda parte della cerimonia, sono stati consegnati i ricoscimenti ai miliaùtari e ai nuclei che si sono distinti in operazio di servizio:



“Attestazione di merito” al personale del Nucleo Investigativo Carabinieri di Modena e della Compagnia Carabinieri di Modena.

“Encomio” al personale della Compagnia Carabinieri di Carpi,

“Encomio” al personale della Compagnia Carabinieri di Pavullo nel Frignano.

“Compiacimento” al personale della Compagnia Carabinieri di Carpi.

“Attestazione di merito” al personale della Compagnia Carabinieri di Sassuolo.