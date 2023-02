Cardiologie aperte: fino al 19 febbraio consulenza telefonica gratuite

In occasione della 17esima edizione della Campagna nazionale, da domenica 12 a domenica 19 febbraio specialisti cardiologi della Cardiologia di Carpi, diretta dal dottore di quella di Mirandola, diretta dal dottorsaranno a disposizione dei cittadini per consulenze telefoniche in merito alle malattie cardiovascolari, con particolare accento sulla prevenzione, sul controllo dei fattori di rischio e sulla promozione di sani stili di vita.durante la settimana della campagna, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16, sarà possibile porre domande e dubbi sui problemi legati alle malattie del cuore, alle quali risponderanno i cardiologi di Carpi e Mirandola per una consulenza cardiologica gratuita.In accordo con l’Istituto Superiore di Sanità, le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte nel nostro paese, essendo responsabili del 44% di tutti i decessi. In particolare la cardiopatia ischemica è la prima causa di morte in Italia, rendendo conto del 28% di tutte le morti, mentre gli ictus sono al terzo posto con il 13%, dopo i tumori. Chi sopravvive a un attacco cardiaco diventa un malato cronico. La malattia modifica la qualità della vita e comporta notevoli costi economici per la società. In Italia la prevalenza di cittadini affetti da invalidità cardiovascolare è pari al 4,4 per mille (dati Istat).