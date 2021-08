‘Caro Vagnini, la Tachipirina e la vigile attesa non è l’unica cura’

Caro Direttore,ho letto l’intervista del Direttore AOU dottor Vagnini su La Pressa e non ne ho compreso il razionale. Esiste un nutrito numero di medici che segue gratuitamente i pazienti Covid anche a Modena. Sino a prova contraria un paziente è ancora libero di rivolgersi al terapeuta che preferisce. L’ AOU aderisce pienamente alle linee guida del Ministero della Salute, Tachipirina e vigile attesa e consiglia questa terapia ai medici di famiglia convenzionati che in gran parte obbediscono. Apprendo ora con grande sorpresa che pazienti Covid arrivano in ospedale in condizioni gravi perché si curano da se’. È un’accusa gravissima perché documenterebbe la rottura del rapporto fiduciario col proprio medico di famiglia. Noi di Ippocrate al contrario una volta attivati trattiamo i pazienti giorno per giorno sin dal primo giorno di malattia sino alla risoluzione dei sintomi applicando le linee guida di Remuzzi Cavanna Mangiagalli etc etc con straordinari risultati di efficacia e sicurezza. Quindi per l’amor di Dio cari pazienti non fate da soli, informatevi e ricorrete ai medici che vi danno più fiducia.