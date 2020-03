Carpi, 78enne contagiato dal coronavirus è in Rianimazione

È ricoverato presso l'Unità Operativa di Rianimazione dell'Ospedale Ramazzini di Carpi un uomo di 78 anni risultato positivo al coronavirus. Si tratta di uno dei cinque casi positivi sul territorio di Carpi già comunicati ieri. Il paziente, che ha seguito un percorso “pulito” sin dall'accesso e si trova tuttora in isolamento, è stato ricoverato al Ramazzini dopo un repentino peggioramento delle condizioni di salute, in attesa di un possibile trasferimento presso il reparto di Terapia intensiva del Policlinico di Modena. Quest'ultimo resta il punto di riferimento centrale per i casi più gravi, anche se nella gestione dell'assistenza legata al coronavirus sono impegnati tutti gli ospedali della provincia.

'Secondo quanto già disposto dall'Azienda Usl di Modena nei giorni scorsi, nell'ambito del piano di gestione dell'emergenza - dichiara Stefania Ascari, direttrice del distretto sanitario di Carpi - gli ambienti della Medicina d'Urgenza sono stati adibiti all'isolamento dei pazienti per i quali è in corso l'indagine diagnostica ed epidemiologica inerente al Covid 19. Sono dunque state attuate tutte le procedure previste per garantire la tutela e la sicurezza dei pazienti ricoverati negli altri reparti ospedalieri'.