I cittadini di Cortile, San Martino Secchia e tutti i residenti vicino agli argini del fiume sono invitati a spostarsi ai piani superiori delle abitazioni e a prestare la massima attenzione.

'La situazione è costantemente seguita dal Centro Operativo Comunale, costantemente reperibile al numero 334/6080829, al quale è possibile rivolgersi per qualsiasi informazione, emergenza oppure per comunicare particolari esigenze. E’ inoltre attivo il monitoraggio costante dei tratti arginali, e la verifica puntuale delle situazioni dei cittadini in condizioni di fragilità, con i relativi interventi ove necessari; in collaborazione con il competente servizio veterinario, sono inoltre state esaminate le situazioni degli allevamenti di animali più in prossimità degli argini.

Sempre con riferimento a tali frazioni, inoltre, a titolo precauzionale, per la giornata di mercoledì 26/06 si provvederà alla chiusura della Scuola dell’Infanzia “Acquarello” a Cortile, e del Centro Estivo a Cortile; analogamente, è stata disposta la chiusura dei cimiteri frazionali di San Martino Secchia e di Cortile.

Si raccomanda in ogni caso alla popolazione:- Di limitare gli spostamenti in automobile allo stretto necessario e di stare lontano da corsi d’acqua, ponti e strade sott’argine;- Di non utilizzare piani interrati e seminterrati e prepararsi se necessario a portarsi ai piani alti;- Di raggruppare gli effetti personali più importanti che potrebbero servire in caso di eventuale evacuazione (chiavi di casa, soldi, documenti di identità, medicinali, impermeabili e vestiario di ricambio, bottiglia d’acqua e torcia, etc);- In caso di abbandono dell’edificio, di chiudere le utenze di gas, luce e acqua;- Di prestare la massima attenzione e ad eseguire tutte le istruzioni che verranno diramate per conto del Sindaco e dalle pubbliche autorità.

Per informazioni sulla viabilità, contattare la Polizia Locale al numero: 059 649555, che resterà attiva anche nel corso della notte.