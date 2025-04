Carpi: è morta a 50 anni Catia Varetto, infermiera della Radiologia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Lutto all’ospedale di Carpi e in tutta l’Ausl di Modena per la prematura scomparsa di Catia Varetto, infermiera della Radiologia del Ramazzini deceduta stamattina a soli 50 anni.

Catia Varetto, in Azienda dal 2003, ha lavorato prima presso il reparto di Medicina, successivamente in Chirurgia e poi in Radiologia, sempre presso l’Ospedale di Carpi.

I colleghi la ricordano con grande affetto: “Una persona speciale, sempre disponibile, pronta ad aiutare gli altri e dal cuore grande. Più che una collega, per molti è stata una vera amica”.

La Direzione dell’Azienda USL si unisce al cordoglio della famiglia e degli amici di Catia, 'il cui esempio sarà sempre fonte d’ispirazione per tutti i colleghi'.

Lascia la madre Gabriella, il compagno Simone, i fratelli Stefano e Alberto. I funerali avranno luogo venerdì 18 partendo alle 11.30 dalla sua abitazione in via Gasparotto a Carpi verso l’ara cineraria di Modena.