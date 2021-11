Cassonetti strapieni, Hera risponde: ‘Stiamo recuperando gli effetti dello sciopero di lunedì’

'Sono in via di risoluzione i disagi provocati dai servizi mancati a causa dell’agitazione nazionale proclamata lo scorso lunedì'. A ribadirlo nuovamente alla luce delle numerose segnalazioni arrivate anche in redazione e documentate in immagini dai cittadini , Hera spa.'L’alta adesione allo sciopero - sottolinea la società in una nota - ha causato lo slittamento in avanti di numerosi servizi, tra cui lo svuotamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, i prelievi del porta a porta, i servizi di spazzamento e pulizia, la raccolta degli ingombranti e degli abbandoni.Tutte attività sulle quali la multiutility è al lavoro già da martedì, per recuperare gradualmente i mancati servizi fino al completo ritorno alla normalità.