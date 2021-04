Cavi audio video: caratteristiche e vantaggi dei modelli RCA

I cavi audio video sono comunemente chiamati RCA, dall'azienda che negli anni 40' del 900' inventò questo strumento che poi nel corso del tempo è stato notevolmente perfezionato. I cavi RCA vengono chiamati molto spesso anche connettori RCA proprio per la loro capacità di connettere in modo molto preciso e funzionale i segnali audio abbinabili a quelli presenti su un video, trasportandoli da un dispositivo ad un altro. Nello specifico questi strumenti sono progettati con un connettore a imbuto (dalla forma tipica che ha) detto Cinch.Il Cinch è posto all'estremità di ogni cavo, funziona con l'attraversamento dell'elettricità che trasporta i segnali da riprodurre. Ogni cavo è dotato di due connettori ad imbuto, posti ognuno ad una estremità, in modo da consentire il passaggio dei segnali audio e video da un dispositivo a un altro. Quando i cavi vengono collegati i connettori sono identificabili con i titoli 'canale sinistro' e 'canale destro' ma il verso di percorrenza del cavo è bidirezionale, per cui l'utilizzatore può decidere casualmente quale sarà il connettore d'ingresso e quale invece quello di uscita.Gli inventori di questi connettori molto utilizzati ormai da tantissimi anni si chiamano Radio Corporation of America, da cui è nato l'acronimo RCA. Si tratta di un cavo che ha avuto una diffusione immensa nel corso del ventesimo secolo, che successivamente è stato progressivamente sostituito in parte dai cavi Usb e Hdmi ma che è ancora molto utilizzato per tantissimi dispositivi tra loro differenti. Esistono connettori RCA di misure differenti, in base ai dispositivi su cui devono funzionare.Il modello di cavo RCA più frequentemente utilizzato è quello da 3,5 millimetri ma in commercio ne esistono anche di differenti misure, in modo da poter sopperire a particolari necessità. In generale i cavi rca vengono utilizzati soprattutto negli impianti stereo, nei videoregistratori e nelle prime consolle di gioco. Ogni casa aveva molti cavi di questo tipo e molti sono ancora utilizzati proprio grazie ai tantissimi vantaggi che questo strumento offre.Tra questi troviamo sicuramente:· Massima facilità di utilizzo.· Costo molto contenuto.· Lunga durata nel tempo.· Alta affidabilità.· È molto versatile.· Può avere lunghezze variabili.Al fine di assicurarsi l'unione di tutti questi importanti vantaggi è fondamentale acquistare il cavo presso un rivenditore affidabile e certificato, conosciuto per gli alti standard qualitativi dei propri prodotti e per la sicurezza offerta nel circuito di pagamento. I cavi RCA devono inoltre possedere una dichiarazione di conformità che ne attesta la necessaria qualità di fabbricazione e permette di utilizzare i cavi nella più completa sicurezza.Inoltre, trattandosi di un prodotto molto economico, non ha senso ricercare un significativo risparmio. Tuttavia esistono anche cavi di altissima qualità e purezza, destinati ad un utilizzo professionale soprattutto nell'ambito delle telecomunicazioni e negli impianti Hi-Fi.I due connettori oltre ad essere identificati con la parte destra o sinistra, sono spesso chiamati anche maschio e femmina (come avviene solitamente in questi casi). Grazie a questo cavo è possibile creare un ponte tra due diversi dispositivi, ovvero un collegamento di tipo analogico che serve per inviare segnali audio tra due dispositivi differenti. Questa tipologia di cavo è infatti creata per supportare solo l'invio di segnali audio da abbinare eventualmente anche ad immagini presenti su un video.Quando il cavo viene utilizzato in modalità 'audio mono' necessita soltanto di un unico collegamento per funzionare. Inoltre quando il dispositivo presenta una porta Hdmi il cavo RCA può integrarsi alla perfezione con l'utilizzo di questo strumento. Per questo motivo oltre ad essere utilizzato negli impianti stereo, si trova spesso nei caricabatterie sia in corrente alternata che in corrente continua, nelle schede madre o nei sistemi di comunicazione.