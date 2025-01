Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La polemica sollevata dal contenuto di un libro di testo di inglese adottato al Liceo Fanti di Carpi, che include una critica nei confronti del ministro Matteo Salvini, ha suscitato interventi da parte dei ministri dell'Istruzione e dell'Interno. In risposta a questa controversia,ha definito 'assurdo' e 'totalmente inappropriato' l'intervento di Salvini e Valditara. Secondo Gallo, l'intervento dei due ministri, che hanno supportato il consigliere comunale Bonzanini nella polemica, è un tentativo di 'censura' che non fa che gettare discredito su un testo adottato a livello nazionale, validato dal Ministero dell'Istruzione. Gallo ha criticato la mancanza di un vero dialogo e la tendenza a 'omologare e imporre obbedienza', in contrasto con i principi di libertà di pensiero e di insegnamento che dovrebbero prevalere nelle scuole.

Ancheha denunciato con forza l'intervento dei ministri, definendolo come un atto che 'ha il sentore della censura e dell’intimidazione'. Riso ha sottolineato come la scelta dei libri di testo sia parte dell'autonomia scolastica, un processo democratico e condiviso all'interno della comunità scolastica. Il testo in questione, utilizzato anche in altre scuole italiane e pubblicato da una casa editrice autorevole, si basa su un documento di Human Rights Watch e non ha alcuna intenzione di 'inculcare idee sediziose'. Riso ha lanciato un allarme sul rischio che questo tipo di interventi possano rappresentare un precedente pericoloso, paragonabile alle pratiche censorie del passato, minacciando la libertà di pensiero e l'autonomia delle scuole.Entrambi gli esponenti politico e sindacale hanno espresso solidarietà alla comunità scolastica e ai docenti coinvolti, ribadendo che è necessario difendere l'autonomia delle scuole e la libertà di insegnamento contro ogni forma di ingerenza politica.