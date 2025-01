Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha avviato un'inchiesta per accertare l'adozione del libro di testo adottato in al liceo Fanti di Carpi, segnalato come contenente propaganda politica contro Salvini. Il Ministro ha chiesto al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna di verificare se il testo adottato esprima opinioni faziose, in violazione dei principi di neutralità politica che devono guidare l'insegnamento scolastico. Valditara ha ribadito che la scuola non è un luogo per indottrinamenti politici, ma per un'educazione imparziale.Il ibro di inglese 'Steps into Social Studies', edito da CLITT, che include un capitolo sui 'decreti sicurezza' del 2020, è stato accusato di esprimere giudizi politici non pertinenti all'insegnamento della lingua inglese. Il Ministero ha prontamente avviato una verifica, riscontrando che i contenuti non erano conformi agli standard didattici. La casa editrice ha prontamente chiesto scusa e ha annunciato il ritiro immediato delle copie in circolazione, promettendo una nuova edizione corretta.L'Associazione Italiana Editori ha ribadito l'importanza del rispetto della pluralità delle idee nella realizzazione di materiali scolastici, impegnandosi a monitorare la qualità e la neutralità dei contenuti. Il Ministero, intanto, ha invitato dirigenti scolastici e docenti a evitare l'insegnamento della parte controversa del libro.Nella foto, il ministro Valditara