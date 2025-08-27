Chikungunya a Carpi, ancora disinfestazioni. Il Pd: ‘Abbiamo reagito con prontezza’

Il Pd

A seguito del rilevamento di nuovi casi confermati di Chikungunya, giovedì 28 agosto saranno effettuati nuovi interventi di disinfestazione della zanzara tigre nelle aree verdi private delle zone circostanti traversa San Lorenzo a San Marino e via Chiesa Santa Croce a Santa Croce. I trattamenti riguarderanno anche l’area di via Marco Polo, a Carpi, dove sono stati rilevati due casi sospetti.La popolazione interessata dai nuovi interventi sarà avvisata con materiale informativo distribuito nella serata di oggi, mercoledì 27 agosto. I trattamenti cominciano alle 7 del mattino e proseguono nell’arco della giornata fino al completamento dell’area. In caso di pioggia, l’intervento sarà sospeso e riprenderà non appena le condizioni meteo lo consentiranno. La disinfestazione adulticida è immediatamente efficace, di conseguenza il trattamento rimane valido anche se subito dopo piove, non è possibile però effettuarlo mentre sta piovendo.A San Marino l’intervento allarga e completa l’area già trattata comprendendo traversa San Lorenzo e via del Pesco.A Santa Croce il trattamento riguarda il quartiere intorno al tratto di via Chiesa Santa Croce che va dal numero 7 al numero 16.In questa zona della città verrà trattata anche una piccola area in via della Rosa (dal civico 30 al 34).In città, nella zona che ha al centro via Marco Polo, a seguito del rilevamento di due casi sospetti, viene trattata l’area compresa tra via Lenin, via Carlo Marx, via Ugo da Carpi, via Ugo Foscolo, via Cristoforo Colombo.‘In questi giorni assistiamo a un dibattito politico che cerca di cavalcare l’emergenza sanitaria. Per rispetto del lavoro dei tecnici e dei sanitari, nonché dei tanti volontari che hanno supportato le operazioni, e soprattutto per correttezza nei confronti della cittadinanza, non siamo intervenuti nel pieno dei trattamenti ma ora, è bene ristabilire alcuni punti chiari su quanto accaduto ed è in corso per gestire gli interventi per il contenimento della diffusione del virus della Chikungunya, trasmesso dalla zanzara tigre - così, in una nota il Pd di Carpi -. Il primo e più importante è che l’Amministrazione comunale ha gestito fin dall’inizio questa situazione inedita per il nostro territorio con responsabilità e pieno rispetto dei protocolli sanitari. Non invenzioni ma procedure validate e condivise con l’Unità di crisi.La comunicazione, seppur in una situazione emergenziale e influenzata, come si può immaginare, da decisioni urgenti e immediate, è stata quanto più ampia e diffusa possibile: note per la stampa, tramite i canali social del Comune, aggiornamenti quotidiani dell’AUSL, video esplicativi del Sindaco, passaggi di macchine con altoparlanti e informative porta a porta nelle zone interessate.È chiaro che in ogni ambito la comunicazione può essere affinata e migliorata, così come la gestione degli interventi porta a porta, ma va anche riconosciuto che in un contesto così complesso è stato messo in campo ogni sforzo possibile per informare in modo tempestivo e capillare la cittadinanza’.‘Quanto alle scuole, è bene ribadirlo con chiarezza: i trattamenti in corso nelle aree verdi di nidi e scuole dell’infanzia, in partenza in questi giorni, non derivano da casi registrati all’interno o in prossimità degli istituti. Si tratta di un’azione precauzionale, pensata proprio per garantire un rientro a scuola ancora più sicuro per bambini, famiglie e personale. È sufficiente leggere le ordinanze e le comunicazioni ufficiali per comprenderlo. I consiglieri - che siano comunali o regionali - dovrebbero avere la capacità e la volontà di interpretare correttamente questi atti, ponendo domande e contribuendo alla chiarezza, anziché generare confusione. L’emergenza Chikungunya è nuova per tutti, eppure Carpi ha saputo reagire con prontezza, mettendo in campo mezzi, uomini e risorse straordinarie. Lo stesso modello d’intervento è stato riconosciuto e apprezzato dall’AUSL, che ha elogiato la collaborazione tra istituzioni.Questa è la differenza tra chi lavora per la sicurezza e la salute dei cittadini e chi cerca soltanto visibilità politica. La salute pubblica merita serietà, non propaganda’ - chiude il Pd.