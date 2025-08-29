Chikungunya a Modena, ancora disinfestazioni: stavolta in via del Mercato

Si svolgono, in via cautelativa, nelle notti tra il 30 agosto e il 2 settembre una serie di interventi di disinfestazione previsti in seguito a un sospetto caso di Chikungunya a Modena.Finora tutti i casi sospetti di Chikungunya sono risultati essere negativi. L’unico caso registrato nel Comune di Modena risale a un contagio avvenuto all’estero e non più a rischio di trasmissione del virus nel momento in cui è stato diagnosticato.L’area di intervento del nuovo caso sospetto si trova vicino a viale del Mercato. Per precisione i trattamenti di disinfestazione interesseranno i seguenti tratti stradali: viale del Mercato ai civici 77, 87, 292, 294, 296, 306, 308, 310, 310/A, 312, 316, 322, 324, 326, 328, 330, 332; viale Antonio Gramsci ai civici 299, 301, 303, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 312/A, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 333, 333/A, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357,359, 361, 363, 369, 371; via Pio Donati ai civici 18, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 53, 54, 55, 56; via Achille Grandi ai civici 223, 225, 226, 227, 228,230, 232, 237, 242, 248, 253, 254, 258, 260, 262, 263, 263/A, 263/B, 264, 266, 268, 270, 271, 272, 274, 278, 281, 293, 299, 301, 303, 307.Il Piano di sorveglianza arbovirosi 2025 predisposto dalla Regione prevede in questi casi l’effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio di 100 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio. Il piano stabilisce, in particolare, tre interventi in successione: la disinfestazione con adulticidi per la massima riduzione possibile della popolazione di zanzare per tre notti consecutive; trattamenti larvicidi nella tombinatura pubblica dal pomeriggio di oggi, venerdì 29 agosto; la rimozione dei focolai in aree private, con interventi porta a porta che saranno effettuati nella mattinata di lunedì primo settembre.L’ordinanza firmata dal sindaco dispone quindi che venga concesso agli addetti alla disinfestazione l’accesso alle aree aperte degli edifici per effettuare i trattamenti, che siano rimossi i focolai larvali presenti nelle aree cortilive private e indica, tra le misure di precauzione, la chiusura delle finestre durante le ore notturne. Finestre e porte ben chiuse nella notte, quindi, e sospensione del funzionamento degli impianti di ricambio dell’aria.Inoltre, vanno tenuti al chiuso gli animali domestici e devono essere protetti con teli di plastica i loro ricoveri all’aperto e le suppellettili, come ciotole e abbeveratoi. Anche la frutta e la verdura degli orti deve essere protetta in modo ermetico. Per consumare frutta e verdura irrorate con insetticidi sarà necessario aspettare 15 giorni, dovranno essere lavate abbondantemente e la frutta dovrà essere sbucciata. Mobili e giochi per bambini rimasti all’esterno ed esposti al trattamento dovranno essere puliti utilizzando guanti lavabili o a perdere. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte del corpo interessata con acqua e sapone.Durante gli interventi porta a porta del primo settembre gli incaricati non entreranno in casa, dovranno solo poter accedere alle aree esterne e saranno identificabili per pettorina ad alta visibilità e tesserino di riconoscimento.