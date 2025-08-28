Chikungunya a Modena, nuovo caso: al via disinfestazioni

Si svolgono, in via cautelativa, nelle notti tra il 28 e il 31 agosto una serie di interventi di disinfestazione previsti in seguito a un sospetto caso di Chikungunya a Modena.L’area dell’intervento si trova vicino a via Albinoni. Per precisione i trattamenti di disinfestazione interesseranno i seguenti tratti stradali: via Tomaso Albinoni ai civici 3, 15A, 17, 23, 29, 34, 35, 39, 40, 41, 43, 47; via Paolo Tosti ai civici 12, 14, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44; via Ludwig Van Beethoven al civico 55; via Jean Sibelius ai civici 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 20, 24, 24/1; via degli Scarlatti ai civici 158, 160, 168, 178, 178/A,178/B.Il Piano di sorveglianza arbovirosi 2025 predisposto dalla Regione prevede in questi casi l’effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio di 100 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio. Il piano stabilisce, in particolare, tre interventi in successione: la disinfestazione con adulticidi per la massima riduzione possibile della popolazione di zanzare per tre notti consecutive; la ripetizione dei larvicidi nella tombinatura pubblica dal pomeriggio dioggi, giovedì 28 agosto; la rimozione dei focolai in aree private, con interventi porta a porta che saranno effettuati nel pomeriggio di venerdì 29 agosto.L’ordinanza firmata dal sindaco dispone quindi che venga concesso agli addetti alla disinfestazione l’accesso alle aree aperte degli edifici per effettuare i trattamenti, che siano rimossi i focolai larvali presenti nelle aree cortilive private e indica, tra le misure di precauzione, la chiusura delle finestre durante le ore notturne. Finestre e porte ben chiuse nella notte, quindi, e sospensione del funzionamento degli impianti di ricambio dell’aria. Inoltre, vanno tenuti al chiuso gli animali domestici e devono essere protetti con teli di plastica i loro ricoveri all’aperto e le suppellettili, come ciotole e abbeveratoi. Anche la frutta e la verdura degli orti deve essere protetta in modo ermetico. Per consumare frutta e verdura irrorate con insetticidi sarà necessario aspettare 15 giorni, dovranno essere lavate abbondantemente e la frutta dovrà essere sbucciata. Mobili e giochi per bambini rimasti all’esterno ed esposti al trattamento dovranno essere puliti utilizzando guanti lavabili o a perdere. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte del corpo interessata con acqua e sapone.Durante gli interventi porta a porta del pomeriggio di venerdì 29 agosto gli incaricati non entreranno in casa, dovranno solo poter accedere alle aree esterne e saranno identificabili per pettorina ad alta visibilità e tesserino di riconoscimento.