Cibo e medicine a casa per modenesi disagiati: nuovo servizio Udicon

Medicinali e cibo, beni imprescindibili che per certe categorie sono ancora più importanti perché, a volte, ‘irraggiungibili’. Anziani, invalidi e categorie fragili, infatti, non sempre hanno l’assistenza necessaria per procurarsi materialmente le cure mediche e uscire a fare la spesa. Diventa così fondamentale per loro ottenere un supporto che possa sostituirli e assisterli in queste pratiche fondamentali per la loro sussistenza. Va in questa direzione il nuovo servizio proposto da Udicon Emilia Romagna, in particolare dalla sede provinciale di Modena, che si occupa della consegna di farmaci e beni di prima necessità a domicilio per soggetti vulnerabili, in particolare anziani over 65 anni con impossibilità di spostamento causa situazione di emergenza sanitaria o per comprovate difficoltà oggettive e familiari.La richiesta potrà essere attivata telefonicamente contattando il numero verde 800 135 618 e digitando il tasto 5 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19). Al momento della richiesta dovrà essere comunicato il codice fiscale del destinatario necessario per il ritiro dei medicinali.Il servizio di consegna è gratuito, il destinatario dovrà provvedere a corrispondere solo l’eventuale costo del medicinale anticipato dal personale dell’associazione. Il personale consegnerà il farmaco e lo scontrino fiscale da utilizzare per eventuali detrazioni fiscali e avrà un tesserino di riconoscimento.“La tutela del cittadino-consumatore in questo ultimo anno ha visto ampliarsi il raggio d'azione e ha acquisito un'accezione sempre più sociale – dichiara Vincenzo Paldino (), presidente regionale di Udicon Emilia Romagna -. La consegna a domicilio va in questa direzione ed è solo una delle tante iniziative di Udicon Emilia Romagna a favore dei cittadini provati da un lungo periodo di difficoltà socio-economica”.