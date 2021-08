Cinema in Piazza Roma dal 10 agosto con green pass

Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena, in considerazione del grande successo riscosso la scorsa estate, ripropone anche per questo Agosto la rassegna “Il Cinema in Piazza Roma”., pensate per i gusti di grandi e bambini.Martedì 10 agosto, a conclusione del film e in occasione della Notte di San Lorenzo, l’evento più frizzante dell’estate “la Lambruscolonga” ci terrà tutti con il naso all’insù per una proiezione “stellare”.Per godersi le quattro serate seduti comodamente al proprio tavolo,così da permettere l’inizio delle proiezioni alle ore 21.15.che potranno essere occupate liberamente fino ad esaurimento posti.Come prevede l’ultimo decreto del Consiglio dei Ministri, all’ingresso del Cinema gli addetti alla sicurezza provvederanno a controllare che le persone al di sopra dei 12 anni posseggano il GREEN PASS, la certificazione verde COVID 19.Di seguito i titoli proposti:• MARTEDÌ 10 AGOSTODiretto da Matthew Vaughn (ING 2007)Genere: avventura, fantasticoDurata: 130 minuti• MARTEDÌ 17 AGOSTODiretto da Randal Kleiser (USA 1978)Genere: musicalDurata: 106 minuti• MARTEDÌ 24 AGOSTODiretto da Antonio Padovan (ITA 2019)Genere: commediaDurata: 96 minuti• MARTEDÌ 31 AGOSTODiretto da Enzo D’Alò (ITA 1998)Genere: animazioneDurata: 76 minuti