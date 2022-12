Classifica Sole24Ore, Bologna al top in Italia: Modena recupera

Modena guadagna sette posizioni rispetto allo scorso anno nella tradizione classifica del Sole24Ore sulla qualità della vita in Italia e finisce al 17esimo posto su 107 province. Al primo posto figura Bologna, seguita da Bolzano e Firenze. Il capoluogo emiliano guadagna dunque 5 posizioni rispetto al 2021 e si guadagna la testa della classifica.Parma, unica altra nella top ten, guadagna tre posizioni e sale al nono posto. Crescono anche Reggio Emilia (13esima, +6), Piacenza 24esima (+14) e Forlì-Cesena (34esima, +6). Peggiorano invece Ravenna (30esima, -3), Rimini (41esima, -3) e Ferrara (51esima, -6).Modena è prima in classifica per spesa e consumo di beni durevoli, 15esima per quanto riguarda ricchezza e consumi, 16esima per affari e lavoro, seconda per Demografia, società e salute, 62esima per ambiente e servizi (perdendo 30 posizioni), 26esima per cultura e tempo libero ma 80esima per Giustizia e sicurezza (addirittura 105esima, terz'ultima in Italia, per riciclaggio).L'importante nodo della sicurezza è quello in cui Modena registra i dati peggiori della sua performance annuale. E' al 94esimo posto per rapine sulla pubblica via, al 92esimo posto per indice di criminalità (totale dei delitti denunciati), è al 55esimo posto della classifica reati legati agli stupefacenti, al 92esimo per furti con strappo e all'89° per furti in abitazione.