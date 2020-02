Coronavirus, chiudono pronto soccorso di Correggio e Scandiano

A partire dalle 20 di domani chiuderanno i pronto soccorso a Correggio e Scandiano. Lo ha deciso e lo rende noto l'Ausl di Reggio Emilia per far fronte all'emergenza Coronavirus. I due pronto soccorso infatti non presenterebbero caratteristiche adeguate a rispondere all’emergenza. All’ospedale di Scandiano, la riorganizzazione prevede anche la chiusura del punto nascite, sempre a partire dalle 20 di domani: le donne a termine saranno contattate per decidere la nuova sede del parto.