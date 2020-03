Coronavirus, ecco la mappa complessiva dei contagiati nel modenese

Contatti stretti e rientri isolamento domiciliare Positivi isolamento domiciliare Positivi ricoverati Bastiglia 11 11 2 Bomporto 12 9 2 Campogalliano 9 8 1 Camposanto 1 1 Carpi 148 97 47 Castelfranco 64 24 24 Castelnuovo 25 11 9 Castelvetro 25 12 10 Cavezzo 21 3 11 Concordia 7 5 5 Fanano 2 Finale 22 8 1 Fiorano 48 24 35 Fiumalbo 0 Formigine 33 27 19 Frassinoro 2 Guiglia 2 3 Lama 8 3 2 Maranello 45 29 17 Marano 1 1 1 Medolla 14 4 1 Mirandola 20 13 3 Modena 301 200 76 Montecreto 0 Montefiorino 3 Montese 3 3 Nonantola 35 13 9 Novi 10 3 9 Palagano 12 2 1 Pavullo 19 12 10 Pievepelago 0 Polinago 4 1 2 Prignano 9 1 6 Ravarino 7 3 2 Riolunato 0 San Cesario 5 4 1 San Felice 21 6 7 San Possidonio 5 1 San Prospero 12 4 1 Savignano 61 3 1 Sassuolo 13 46 30 Serramazzoni 7 10 5 Sestola 1 Soliera 19 14 7 Spilamberto 26 7 6 Vignola 28 18 8 Zocca 1 Strutture 6 Fuori Provincia 24 41 15 Totale 1152 684 387

Ogni giorno diamo conto dei nuovi casi di covid 19 segnalati nella nostra provincia. Ma qual è il quadro complessivo dei contagiati in provincia di Modena Comune per Comune. Ecco una sintesi aggiornata a questa sera. Complessivamente ad oggi, 23 marzo, nella nostra provincia i positivi sono 1071, di cui 684 in isolamento familiare. Ed ecco la divisione per Comuni.