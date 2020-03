La mappa dei contagi nel modenese, positivi anche due minorenni

143 dei 145 nuovi casi di coronavirus registrati oggi in provincia di Modena hanno una età che varia da 95 a 22 anni. Due di loro invece sono minorenni. 112 di questi sono in isolamento familiare, 33 ricoverati e nessuno in terapia intensiva.Un uomo di 75 anni di MaranelloUn uomo di 73 anni di ModenaUn uomo di 70 anni di ModenaUn uomo di 64 anni di SavignanoUn uomo di 98 anni di CastelfrancoUn uomo di di 78 anni di SpilambertoUn uomo di 58 anni di CarpiUna donna di 88 anni di SassuoloUn uomo di 87 anni di CastelfrancoLe ultime due persone rientrano tra i casi diagnosticati positivi oggi stesso.Bomporto 1Campogalliano 2Carpi 15Castelfranco 10Castelnuovo 1Castelvetro 2Cavezzo 4Concordia 3Finale Emilia 1Fiorano 5Formigine 6Maranello 2Medolla 1Mirandola 4Modena 44Nonantola 2Pavullo 2Polinago 1Prignano 1San Felice 2San Possidonio 1Sassuolo 12Savignano 1Serramazzoni 2Spilamberto 2Vignola 7Non residenti in provincia 11In totale restano ferme a 35clinicamente di cui 2 con anche il doppio tampone negativo.