Coronavirus, gara di solidarietà per l’ospedale di Sassuolo

Tante le iniziative di solidarietà messe in campo nei confronti dell’ospedale di Sassuolo tra le strutture impegnate sul fronte della lotta al coronavirus.

Si segnalano in particolare la donazione dell’azienda Marca Corona di 200 mila euro, quella di Confindustria Ceramica che, tramite la controllata Edi. Cer. spa, ha devoluto altri 100 mila euro, e il contributo di 56 mila euro da parte di Kerakoll.

Inoltre 10 mila euro sono stati raccolti, attraverso tantissime offerte dei singoli cittadini e delle associazioni, ai quali va il più sentito riconoscimento.

Queste importanti donazioni, arrivate attraverso la Fondazione Ospedale di Sassuolo Onlus, contribuiranno alla programmazione dei nuovi servizi sanitari messi in campo per arginare l’epidemia di Covid-19. L’Ospedale di Sassuolo, infatti, si sta attrezzando per creare un’area dedicata alla Terapia Intensiva e ha già accolto i primi pazienti che necessitano di assistenza respiratoria h 24. Un risultato reso possibile grazie allo sforzo organizzativo interno, che vede impegnati tutti gli operatori sanitari (medici, infermieri, anestesisti e oss). Chi desiderasse può contribuire, con una donazione, da effettuare sui seguenti IBAN: IT 42 M 03069 67017 100000002263, Banca Intesa San Paolo (Ospedale) o IBAN: IT 74 S 02008 67016 000102982966, UniCredit - Filiale di Sassuolo (Fondazione).