Coronavirus, i cutresi lasciano l'Emilia in pullman

Tanti cutresi residenti in Emilia Romagna tornano a casa. Lo riferisce Crotone news. E' questo uno degli effetti del Coronavirus.Sette pullman oggi, altri otto domani sono partiti e partiranno dalle province emiliane per Cutro. Stesso dicasi per altri comuni della provincia di Crotone dove stanno tornando tanti emigrati e studenti che erano a Milano e nell’hinterland. Scuole, università e attività lavorative sono state chiuse e molti calabresi hanno deciso di far rientro nel proprio comune di origine. Alcuni sindaci calabresi hanno emanato ordinanze nelle quali si consiglia, per le persone che provengono dalle zone vicine ai focolai, di prendere contatto con i medici di base oppure rivolgersi alle strutture ospedaliere previste dalla Regione.