Coronavirus, i decessi in provincia di Modena sono 457: letalità 11,9%

In provincia di Modena si sono registrati ad oggi, 14 maggio, 3839 casi di coronavirus accertati dall'inizio della pandemia e 457 decessi. Dati in base ai quali la letalità del virus si attesta all'11,9 per cento, inferiore quindi al 14 per cento fatto registrare a livello nazionale . Ad oggi i ricoverati sono 68 di cui 18 in terapia intensiva. I guariti totali sono 2769.