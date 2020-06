Coronavirus, il modenese deceduto è un uomo di 84 anni

La persona oggi deceduta in provincia di Modena a causa del coronavirus è un uomo di 84 anni di Modena città. Il nuovo caso di coronavirus ha coinvolto una persona non residente in provincia. Si trova ricoverata in ospedale a Modena. Si aggiungono 9 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 22 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 3343 le persone guarite clinicamente, di cui 3321 con anche il doppio tampone negativo.