Coronavirus in Italia: il diario dei contagi

21 febbraio, ore 22: Due mesi dopo il primo caso registrato a Wuhan, e dopo i primi due casi (cittadini cinesi ricoverati le scorse settimane e curati allo Spallanzani di Roma), oggi, venerdì 21 febbraio 2020 il Coronavirus esplode anche in Italia anche in Italia. Al termine della giornata sono 15 i casi di contagio accertati in Lombardia e due in Veneto. Il tutto in meno di 24 ore. Questo ha portato a conseguenze inimmaginabili fino a ieri. Centinaia di persone preumibilmente entrati in contatto con i contagiati sono in attesa di conoscere i risultati dei test, più di 50mila cittadini in provincia di Lodi sono, di fatto, in quarantena a casa loro. Trenord ha disposto la chiusura delle stazioni di Codogno, Maleo e Casalpusterlengo.