Coronavirus, quarto morto in Italia. E' un anziano di Bergamo

Quarto morto questa mattina in Italia per il Coronavirus. Ne dà notizia la Regione Lombardia: la vittima è un uomo di 84 anni di Bergamo, ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per patologie pregresse. Ieri era morta una donna di Crema. Salgono così a quattro i decessi in Italia per il coronavirus: in tutti i casi si tratta di persone anziane con un quadro clinico generale compromesso in precedenza.In attesa del bollettino giornaliero diramato dal capo della Protezione civile il numero dei positivi al coronavirus in Italia è di 149. L'Italia è il terzo Paese al mondo per numero di contagi, dopo Cina e Corea del Sud.