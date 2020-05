Coronavirus, mappa contagi: morti due 60enni di Carpi e Spilamberto

Gli 11 nuovi casi di coronavirus verificatisi oggi in provincia di Modena si trovano in 9 casi in isolamento domiciliare, due i casi ricoverati.Un uomo di 80 anni di CarpiUn uomo di 64 anni di CarpiUn uomo di 83 anni di CastelvetroUn uomo di 62 anni di SpilambertoEcco laCarpi 2Formigine 1Maranello 1Mirandola 1Modena 1Nonantola 1Pavullo 1San Felice 1Savignano 1Non residenti in prov. 1, vale a dire senza più sintomi, e 45 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 2238 le persone guarite clinicamente, di cui 1768 con anche il doppio tampone negativo.