Coronavirus, nella cra Spilamberto zero contagi. Strage era evitabile

Buongiorno, sono la coordinatrice infermieristica della. Scrivo in merito all' articolo che ho letto stamattina 'Case di riposo nella provincia di Modena, i dati che certificano un'apocalisse'. Nella lista delle strutture ho appurato che Domus assistenza a Spilamberto è menzionata solamente come territoriale con 2 operatori positivi e che solo la struttura di Vignola non presenta casi. Volevo puntualizzare che anche Spilamberto, con i suoi 62 ospiti, e un'ala per le dimissioni temporanee (negativi dall'ospedale che Vignola non ha) e che vengono trattati come sospetti, ad oggi non ha presentato alcun caso. Ritenevo opportuno ribadire il concetto al fine di valorizzare anche lo sforzo e il lavoro dei nostri operatori sanitari e socio sanitari.La Cra di Spilamberto si è resa disponibile con 8 posti letto per ricevere dimissioni ospedaliere al fine di alleggerire il lavoro degli ospedali sul nostro territorio. Questi accessi devono avere necessariamente 2 tamponi negativi e rx torace negativo - durante la loro degenza (circa 15 giorni l'una) vengono comunque trattati come casi sospetti, per evitare al massimo delle nostre forze anche il piccolo rischio di un errore di analisi del tampone. Siamo l'unica struttura di Terre di Castelli che si è resa disponibile per queste dimissioni protette.Saluti e buon lavoro!Maria Grazia Corrado