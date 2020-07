Coronavirus, ricoverato in ospedale il nuovo contagiato modenese

Il nuovo caso di coronavirus registrato oggi in provincia di Modena si trova ricoverato in ospedale. Il contagio riguarda un cittadino residente a Modena città.Si aggiunge 1 nuovo guarito con due tamponi negativi e non si registra nessun nuovo guarito clinicamente. Alla data di oggi sono 3425 le persone guarite clinicamente, di cui 3410 con anche il doppio tampone negativo.