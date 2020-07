Covid 19: gli italiani preferisco le case indipendenti con giardino

Il Covid 19 ha influenzato in modo significativo anche il mercato immobiliare, non solo per quanto riguarda l'andamento dei prezzi che adesso sta ricominciando a stabilizzarsi. A cambiare, come diretta conseguenza dell'epidemia e della quarantena, sono state le stesse esigenze delle famiglie che hanno rivalutato l'importanza degli spazi domestici. Prima dell'epidemia infatti la casa era vissuta da molti come un punto d'appoggio, visto che si trascorreva la maggior parte del tempo al lavoro.

Da quando però è arrivato il Covid le cose sono cambiate per tantissime persone, non solo durante la quarantena forzata ma anche dopo. Diversi italiani infatti hanno continuato a lavorare in smart working e si sono visti dunque costretti a rivalutare gli spazi e riorganizzare la casa in base alle nuove esigenze che si sono venute a creare.

Per quanto riguarda il mercato delle case in vendita Parma offre un'ampia scelta, ma adesso gli italiani non si accontentano più e cercano immobili con caratteristiche ben precise.

Il giardino è diventato fondamentale per molti

Durante la quarantena sono stati diversi gli italiani che hanno lamentato l'assenza di un giardino o di uno spazio all'aperto. Questo dettaglio prima dell'arrivo del Covid non era valorizzato tanto quanto adesso, probabilmente perché molte famiglie erano disposte a rinunciarvi pur di spendere meno. La quarantena forzata però ha cambiato le carte in tavola e ha fatto crescere in molti la consapevolezza che un giardino privato o uno spazio all'aperto sia effettivamente utilissimo.

Le stesse agenzie immobiliari confermano che la tendenza attuale è proprio quella di cercare case indipendenti con giardino e questo sta accadendo in tutta la Penisola. Gli italiani sono disposti ad investire più denaro pur di concedersi il lusso di uno spazio all'aperto e se proprio il giardino non si trova si accontentano anche di un bel terrazzo.

Cresce la necessità di appartamenti con più stanze

Un'altra tendenza che possiamo considerare una diretta conseguenza del Covid e della quarantena forzata degli ultimi mesi è la ricerca di appartamenti con più stanze a disposizione. I monolocali, che per tutto il 2019 sono stati ricercatissimi soprattutto nei centri urbani principali, adesso hanno perso completamente il loro appeal per gli italiani. In tal caso si tratta proprio di una necessità, perché molti si sono dovuti improvvisare smartworkers e hanno dunque avvertito il bisogno di maggiore spazio.

Le agenzie immobiliari confermano dunque che un'altra tendenza attuale è quella di cercare trilocali piuttosto che mono o bilocali e anche in tal caso parliamo di un'esigenza che è nata proprio dopo il Covid.

Le case indipendenti sono preferite ai condomini

Gli italiani preferiscono le case indipendenti piuttosto che gli appartamenti all'interno di un condominio e questa è una tendenza che sembra solo in parte legata al Covid. Anche prima dell'epidemia infatti chi poteva permetterselo preferiva vivere in una villetta indipendente, ma adesso sembra che siano aumentate le persone che snobbano il condominio. Possiamo considerarlo un fenomeno sociale, che però in qualche modo rimane legato alla recente epidemia. È aumentata la paura e gli spazi condivisi non piacciono più come un tempo.