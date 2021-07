Covid, 61 contagi in Emilia Romagna e nessun decesso

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 386.888 casi di positività, 61 in più rispetto a ieri, su un totale di 16.876 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore; la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,4%. Dei nuovi contagiati, 25 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 30 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 44 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.L’età media dei nuovi positivi di oggi è 39,5 anni.La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 15 nuovi casi; seguono Parma (14), Reggio Emilia (11) e Rimini (8). Poi Piacenza, Bologna e Cesena (tutte con 3 nuovi casi) e infine Ravenna e Forlì (entrambe con 2 casi). Nessun nuovo caso registrato nel Circondario imolese e a Ferrara.Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 154 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 370.769.I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 2.857 (-93 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.654 (-85), il 92,9% del totale dei casi attivi.Non si registra alcun decesso in tutta l’Emilia-Romagna. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione restano quindi 13.262.I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 24 (-3), 179 quelli negli altri reparti Covid (-5).Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 1 a Parma (-1), 1 a Reggio Emilia (invariato), 6 a Modena (invariato), 11 a Bologna (-1), nessuno a Imola (invariato), 2 a Ferrara (invariato), nessuno a Ravenna e Forlì (come ieri), 1 a Cesena (invariato) e 1 a Rimini (-1 rispetto a ieri).Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 23.628 a Piacenza (+3 rispetto a ieri, tutti sintomatici), 28.659 a Parma (+14, di cui 7 sintomatici), 46.951 a Reggio Emilia (+11, di cui 5 sintomatici), 65.771 a Modena (+15, di cui 7 sintomatici), 82.393 a Bologna (+3, di cui 2 sintomatici), 12.661 casi a Imola (invariato), 23.183 a Ferrara (invariato), 30.549 a Ravenna (+2, entrambi sintomatici), 17.102 a Forlì (+2, di cui 1 sintomatico), 19.720 a Cesena (+3, di cui 2 sintomatici) e 36.271 a Rimini (+8, di cui 7 sintomatici).