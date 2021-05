Covid, a Modena tutti i dati in miglioramento

L'aumento relativo più alto, ma sotto controllo, dei soggetti positivi al Covid, è quello relativo alla fascia di età dai 6 ai 10 anni, evidentemente conseguente alla riapertura delle scuole, ma per il resto tutti i dati relativi alla diffusione dell'epidemia in provincia sono tutti in calo. Scende a 0,8 l'RT medio così, cos' come il numero di positivi ogni 100.000 abitanti (oggi a 87, rispetto alla soglia dei 250 limite), come il numero dei ricoveri con covid nei posti letto dedicati nelle strutture della provincia di Modena.'Un calo di ricoveri ottimale' - ha sottolineato il Direttore Generale Ausl Antonio Brambilla nel consueto punto settimanale sui dati relativi alla diffusione e al contrasto alla pandemia. Il ribasso meno marcato di contagi e ricoveri si registra nel distretto di Pavullo, dove è anche più alta la percentuale degli over 80 che non hanno prenotato la vaccinazione. Valore che supera il 10% a livello provinciale nella fascia di età over 85, il 9,2% per la fascia di età over 80.Continua a variare, aumentando in modo inversamente proporzionale rispetto alle fasce di età, il numero dei ricoveri in fase acuta. Il 28,6% oggi riguarda soggetti con meno di 60 anni, in aumento rispetto alla prima fase della pandemia. In netta riduzione i ricoveri tra soggetti over 80.