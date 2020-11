Covid a Modena: positivo un tampone su 3. 6675 le persone malate oggi

All’11 novembre i casi in provincia di Modena dall’inizio della epidemia sono 13.169; 590 i deceduti; 4.265 i guariti; 6.675 le persone con malattia in corso di cui 468 ricoverati in ospedale (63 in terapia intensiva) e 6.207 in isolamento domiciliare. Il rapporto tra tamponi eseguiti e tamponi positivi è molto elevato, nelle ultime due settimane ampiamente sopra il 30 per cento, anche se è pur vero che il territorio processa un numero elevatissimo di tamponi e si è verificato un ritardo nella refertazione. Accanto ai circa 3.000 tamponi al giorno che vengono effettuati, si aggiungono i testi sierologici: al 4 novembre, l’Ausl aveva eseguito 126.618 test sierologici, di cui 7.144 con esito positivo. In totale le persone sottoposte a test sono state 84.584, di cui il 4,1% sono risultate positive (3.496). Infine, sono in quarantena 3.350 persone perché contatti stretti di Covid positivi o rientrati da aree a rischio.

I dati sono stati dati dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli durante la comunicazione sull’emergenza sanitaria al Consiglio comunale nella seduta del 12 novembre.