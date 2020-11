'Covid, a Modena un triste primato: spiegateci perchè'

'Analizzando i numeri dei contagi negli ultimi 15 giorni si osserva un primato di Modena, assoluto e relativo, rispetto alle altre province della nostra regione. Questo andamento è totalmente attribuibile all’effetto dell’ “accumulo di tamponi non refertati”? E se così non fosse, sono stati condotti studi volti a comprendere eventuali altre ipotesi causali? E’ plausibile che nel modenese i contagi siano stati favoriti dall’insorgere di nuove condizioni oggettive (trasporti, economia, industria etc) o soggettive (comportamenti di minore osservanza delle regole di contrasto alla diffusione del virus)? Crediamo sia importante spiegare ai cittadini cosa sta accadendo'. A intervenire sui numeri dei contagi Covid di questi giorni è Articolo Uno Modena.

'Anche ieri, come sta avvenendo ormai da giorni, i cittadini modenesi hanno letto l’allarmante bollettino della nostra Regione che a Modena evidenzia una crescita costante, particolarmente alta e sproporzionata, rispetto all’atteso riferito alla popolazione provinciale, di nuovi positivi al Covid-19. Secondo i dati di ieri, a Modena i tamponi positivi registrati hanno addirittura superato la somma di quelli di Bologna e Reggio. Nelle comunicazioni ufficiali dei giorni scorsi ci è stato detto che si trattava di “sovrastime tecniche”, di recuperi di refertazione di tamponi non processati nei giorni precedenti. Ora, immaginando (pur non conoscendo nel dettaglio le dinamiche di raccolta e processazione dei tamponi nei laboratori) che questo accumulo/recupero di refertazione di tamponi possa esserci in maniera episodica, siamo andati a verificare il numero assoluto e il rapporto relativo di tamponi positivi tra i territori monitorati dalla Regione Emilia-Romagna. Per avere un periodo sufficientemente lungo abbiamo analizzato i dati degli ultimi 15 giorni, dal 27 ottobre al 10 novembre 2020, e abbiamo osservato un primato di Modena, assoluto e relativo, rispetto agli altri territori. Il grafico dimostra in maniera chiara come negli ultimi 15 giorni Modena abbia avuto un numero troppo alto di positivi rispetto alla quota di popolazione che vi risiede (Modena è, per abitanti, la seconda provincia emiliano-romagnola e la sua popolazione è circa il 15.6% della popolazione regionale) - aggiunge Articolo Uno - . Siamo assolutamente consapevoli che questa nostra elementare analisi non è studio scientifico strutturato ma abbiamo pensato fosse giusto provare a mettere in forma “organizzata” un periodo sufficientemente lungo per evitare singole episodiche fotografie giornaliere. Al Presidente della Conferenza territoriale Socio-Sanitaria, pensando di interpretare il pensiero di molti modenesi, vorremmo chiedere, con l’unico fine di fare chiarezza, di spiegarci “cosa sta accadendo”. Pensiamo sia importante provare a dare risposta alle domande che tanti cittadini della nostra provincia si stanno facendo. Le nostre concittadine e i nostri concittadini sono preoccupati per i numeri generali della pandemia e pensiamo dunque sia importante, se possibile, cercare di spiegare cosa sta accadendo e perché'.