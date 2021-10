Covid, a Rimini sette vigili del fuoco positivi, tutti vaccinati

Due focolai Covid tra i vigili del fuoco di Rimini e Novafeltria. A riportare la notizia è l'edizione di oggi del Resto del Carlino. Si tratta di sette vigili del fuoco, tutti vaccinati. Le due caserme sono aperte regolarmente, gli operatori si sarebbero contagiati in occasione di incontri effettuati al di fuori dei rispettivi luoghi di lavoro. I sette vigili del fuoco - cinque sarebbero stati operativi nella caserma di Novafeltria, due in quella di Rimini - sarebbero sintomatici ma in buone condizioni di salute.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.