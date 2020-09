Covid a Modena, altri 4 studenti positivi: San Carlo, Pascoli, Don Milani, Da Vinci

Sono stati riscontrati oggi altri casi di positività al covid in quattro studenti che frequentano istituti scolastici di Modena (scuola primaria “G. Pascoli”, scuola secondaria di I Grado 'San Carlo'), Castelfranco Emilia nella frazione di Manzolino (scuola primaria “Don Milani”) e Carpi (ITI ‘Da Vinci’).

Lo rende noto l'Ausl di Modena.

Per quanto riguarda i casi nelle scuole di Modena non c’è nessuna correlazione con i casi di studenti positivi comunicati nei giorni scorsi (al Fanti di Carpi e in 5 altri istituti: Pascoli, San Carlo, Fermi, Wiligelmo e Meucci), in quanto si tratta di positività emerse nell’ambito di focolai familiari.

Non appena appresa notizia delle positività, l’Ausl di Modena ha immediatamente avvisato le scuole frequentate; i referenti scolastici Covid hanno fornito l’elenco degli studenti e degli operatori e il Dipartimento di Sanità Pubblica sta contattando tutte le famiglie: gli studenti delle classi frequentate dai 4 casi positivi sono stati invitati a porsi precauzionalmente in isolamento ed è stato disposto il tampone di controllo, mentre agli operatori scolastici, come già avvenuto nei giorni scorsi, è stata offerta la possibilità di effettuare il tampone senza però necessità di isolamento, in ragione della bassa probabilità di contagio tra gli studenti di queste fasce d’età e personale scolastico. Sulla base delle indicazioni regionali e dell’esito dei tamponi, il Dipartimento di Sanità Pubblica valuterà eventuali ulteriori provvedimenti.



Foto di repertorio