Covid, positivo studente liceo Fanti di Carpi. Classe in isolamento

Uno studente che frequenta il Liceo Scientifico Fanti di Carpi e che è andato a scuola solo il giorno 14 settembre, prima di essere posto in isolamento in quanto contatto di caso familiare, è risultato positivo al Covid. Il referente scolastico covid ha fornito l’elenco degli studenti e degli operatori della classe interessata e il Dipartimento di Sanità Pubblica sta contattando tutte le famiglie: gli studenti della classe frequentata dal caso positivo sono stati posti precauzionalmente in isolamento ed è stato disposto il tampone di controllo, mentre agli operatori scolastici è stata offerta la possibilità di effettuare il tampone senza però necessità di isolamento.

Sono invece tutti negativi i tamponi effettuati in seguito al caso di positività al covid (qui l'articolo) in un operatore di una sezione di scuola d’infanzia di Carpi, risalenti al 9 settembre scorso. Per i 17 bambini e i colleghi dell’operatore (3 adulti) è stata disposta dunque la conclusione dell’isolamento domiciliare, così che da lunedì prossimo possano riprendere le attività educative.



