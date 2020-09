Covid, altro positivo al Fermi di Modena, ma nessun isolamento

Dopo il rientro a scuola, ieri, dei soggetti posti in isolamento a seguito di casi di positività riscontrati in diverse scuole della provincia, è stato riscontrato un altro caso di positività al covid-19 in uno studente che frequenta l’Istituto Tecnico Industriale “Fermi” di Modena.

L’Azienda USL di Modena ha immediatamente avvisato la scuola, i referenti scolastici Covid hanno puntualmente fornito l’elenco degli studenti e degli operatori per le necessarie comunicazioni da parte del Dipartimento di Sanità pubblica.

Gli studenti della classe frequentata dallo studente risultato positivo saranno sottoposti al tampone di controllo ma in ragione del limitato contatto avuto con il caso non è stato disposto alcun isolamento ma la Sanità pubblica, in via di massima precauzione, ha disposto l’utilizzo della mascherina all’interno dell’istituto fino a nuova comunicazione alla scuola da parte dell'Azienda sanitaria.



Ad oggi sono stati sottoposti a provvedimenti di isolamento domiciliare di 14 giorni da parte dell’Azienda Usl di Modena 24 bambini e 4 insegnanti appartenenti a una scuola d'infanzia e a una sezione primavera di un nido di Carpi. Tra essi, 17 bimbi e 2 insegnanti hanno già ultimato il periodo di isolamento e hanno dunque già ripreso le attività educative.

In provincia di Modena, ad oggi, le scuole coinvolte da positività al covid di minori o adulti (personale scolastico) sono 13, per un totale di 17 positività. In tutte le situazioni il virus è stato acquisito al di fuori del contesto scolastico, in maggioranza all’interno di focolai familiari e dunque relativi a persone che erano già in isolamento al momento della conferma di positività, ma che avevano comunque frequentato in precedenza la scuola per alcuni giorni.