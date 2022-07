Covid, continuano ad aumentare i ricoveri. A Modena 1245 nuovi casi

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.668.396casi di positività, 8.441 in più rispetto a ieri, su un totale di 25.138 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.857 molecolari e 14.281 test antigenici rapidi.Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 33,6%.I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 46 (-1 rispetto a ieri, pari al -2,1%), l’età media è di 60 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.477 (+50 rispetto a ieri, +3,5%), età media 75,3 anni.Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Parma (-2); 3 a Reggio Emilia (invariato rispetto a ieri); 5 a Modena (+2); 15 a Bologna (+1); 2 a Imola (-1); 5 a Ferrara (invariato); 3 a Ravenna (invariato); 5 a Forlì (+1); 2 a Cesena (-1); 4 a Rimini (invariato).Nessun ricovero a Piacenza (1 in meno di ieri).L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 48,5 anni.La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 1.650 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 346.270), seguita da Modena (1.245 su 256.514) e Reggio Emilia (906 su 187.811); poi Ravenna (904 su 156.541), Rimini (863 su 157.260) e Ferrara (638 su 116.550); quindi Parma (606 su 139.806), Cesena (535 su 93.271) e Forlì (425 su 77.347); infine Piacenza (396 su 84.704) e il Circondario Imolese (273 su 52.322).Si registrano 9 decessi:1 in provincia di Piacenza (una donna di 77 anni)1 in provincia di Reggio Emilia (un uomo di 94 anni)1 in provincia di Modena (un uomo di 80 anni)1 in provincia di Bologna (un uomo di 93 anni,)2 in provincia di Ferrara (due donne di 82 e 94 anni)3 in provincia di Rimini (una donna di 92 anni e due uomini di 63 e 90 anni)Non si registrano decessi nelle province di Parma, Ravenna, Forlì-Cesena e nel Circondario imolese.In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 17.236.