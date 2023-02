Covid in Emilia Romagna, 2397 contagi in una settimana

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus in Emilia-Romagna si sono registrati 2.128.064 casi di positività, 2.397 in più rispetto alla settimana precedente, su un totale di 32.939 tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni, di cui 8.558 molecolari e 24.381 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 7,3%.Questi i dati relativi alla settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 2023, aggiornati alle ore 10 di ieri, giovedì 2 febbraio, come richiesto dal ministero della Salute.I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 29 (-2 rispetto alla settimana precedente, -6,5%). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 610 (-108 rispetto alla settimana precedente, -15%).Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Parma (invariato rispetto alla settimana precedente), 1 a Reggio Emilia (invariato), 7 a Modena (invariato), 8 a Bologna (invariato), 3 nel Circondario Imolese (+1), 5 a Ferrara (+2), 1 a Ravenna (-5), 1 a Forlì (invariato); 2 a Rimini (+1).Nessun ricovero a Piacenza (-1) e Cesena (invariato rispetto alla settimana precedente).L’età media dei nuovi positivi è di 54 anni.La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 502 nuovi casi nell’ultima settimana (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 430.812), seguita da Modena (291 su 319.367) e Reggio Emilia (287 su 244.198); poi Ravenna (272 su 201.979), Parma (267 su 182.994) e Ferrara (207 su 158.612); quindi Rimini (156 su 194.507), Piacenza (138 su 112.319) e Forlì (115 su 99.454); infine Cesena (84 su 118.450) e il Circondario Imolese, con 78 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 65.372.Si registrano 23 decessi:1 in provincia di Piacenza1 in provincia di Reggio Emilia5 in provincia di Modena6 in provincia di Bologna8 in provincia di Ferrara1 in provincia di Forlì-Cesena1 in provincia di Rimini.Non si registrano decessi in provincia di Parma, Ravenna e nel Circondario Imolese.In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 19.188.