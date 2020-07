Covid, l'Emilia Romagna è regione italiana peggiore per nuovi contagi

Con 51 nuovi contagiati in un giorno oggi, per la prima volta dall'inizio della pandemia, l'Emilia Romagna risulta essere la Regione italiana con il maggior numero di nuovi casi covid-positivi in un giorno. La Regione governata da Bonaccini supera in questa classifica negativa anche la Lombardia di Fontana (33 nuovi casi) e il Veneto di Zaia (48 nuovi casi). Non solo: va registrato anche come oggi in Emilia Romagna siano stati fatti solo 2730 tamponi contro i 7039 della Lombardia e i 6171 del Veneto. Complessivamente dall'inizio della pandemia l'Emilia Romagna ha eseguito 576mila tamponi, il Veneto 1 milione e 117mila e la Lombardia 1 milione e 202mila.Con 29.178 e 4274 morti, l'Emilia Romagna fa registrare un tasso di letalità da coronavirus pari al 14,6%. In Lombardia (95462 casi e 16788 morti) è del 17,5% e in Veneto (19.607 casi e 2050 morti) è del 10,4%. A livello nazionale parliamo di 244mila 434 casi e 35045 decessi con un tasso di letalità pari al 14,3%.